Двое пьяных оставили жителей химкинской многоэтажки без лифта

В подъезде 26-этажки не осталось рабочих лифтов.фото: Pr Scr t.me/bazabazon--> В многоэтажном доме в подмосковных Химках двое нетрезвых мужчин сломали последний работавший там лифт и избили пришедшего им на помощь лифтёра.