«Русские уже в Киеве!»: После удара по Северному мосту все ждут, когда Зеленскому придётся жевать галстук Саакашвили

«Беспилотный советник пианиста» заявляет, что в столице действует русская разведка, которая наводит «Герани» с ювелирной точностью В Сети появились кадры утреннего удара реактивной «Геранью» по Северному мосту в Киеве, причем прямо во время движения гражданских автомобилей.
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