Фармацевтика: локализация препарата от гемофилии

Компания «Фармстандарт-УфаВИТА» инвестирует 10,4 млрд рублей в расширение производства. До 2026 года планируется построить новый производственный комплекс, а к 2035-му — полностью реализовать проект по выпуску новых препаратов и модернизации производства уже имеющихся.