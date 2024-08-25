Фармацевтика: локализация препарата от гемофилии

Компания «Фармстандарт-УфаВИТА» инвестирует 10,4 млрд рублей в расширение производства. До 2026 года планируется построить новый производственный комплекс, а к 2035-му — полностью реализовать проект по выпуску новых препаратов и модернизации производства уже имеющихся.
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