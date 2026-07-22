"He Was Very Close To Being Arrested": Epstein's Paris Model Scout Found Dead At Home, Weeks After CNN Appearance Daniel Siad, the 69-year-old Paris modeling scout whose name appears nearly 2,000 times in the DOJ's Epstein files, was found dead at his home in Colombes, northwest of Paris, on Monday.
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