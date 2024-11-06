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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» впервые за 15 лет проиграл 2 домашних матча подряд при 3+ пропущенных голах в каждом из них

Мадридцы уступили «Милану» (1:3) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.  До этого клуб проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.

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