С 1 апреля комендантский час в Иркутской области начнется в 23:00

В Приангарье с 1 апреля по 30 сентября изменится время комендантского часа для несовершеннолетних. С 23:00 и до 6:00 детям и подросткам запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.
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