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«Бернли» проиграл 6 домашних матчей подряд в высшем дивизионе впервые за 133 года

«Бернли» проиграл 6 домашних матчей подряд в высшем дивизионе впервые за 133 года

«Бернли» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) в 6-м туре АПЛ. «Бордовые» проиграли 6 домашних матчей подряд в высшем дивизионе Англии во второй раз в истории.

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