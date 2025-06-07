Пулковского джек-рассела заметили на ЗСД

Волонтеры прочесывают местность в районе Василеостровской гавани Джек-рассел-терьер по кличке Малыш, сбежавший ранее из переноски в аэропорту Пулково, сегодня утром был замечен на Западном скоростном диаметре в районе Васильевского острова.
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