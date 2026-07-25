Американская компания откроет завод боеприпасов в Латвии

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading, предусматривающий строительство в стране завода по производству артиллерийских ракет.
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