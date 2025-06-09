Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Это считается - подростки?! Это совершеннолетние уёбки, которые все прекрасно понимают. Вот за это и пусть посидеть 2...Подростков, устро...
  • Наталья Конева
    И это правильно! Своим копейки добавляют, а этим из наших отчислений платят сколько им надо??ЛДПР предложила о...
  • Татьяна Гусева
    Я слышала, что азеры хозяева на рынке, скупают по дешевке мясо у производителей и сами продают за большие деньги. Поэ...Бастрыкин поручил...

Шансы Парахина вновь стать мэром Орла стремительно растут

Шансы Парахина вновь стать мэром Орла стремительно растут

Могут ли профессионализм и порядочность уживаться в политическом деятеле? Насколько человек во власти сейчас неподсуден общественному мнению? Когда запрос на справедливость в народе заставит власть считаться с моральными принципами? Почему депутаты облсовета приняли закон о выборах мэра? Сможет ли горсовет отклонить кандидатуры губернатора Клычкова на кресло градоначальника? Способна ли «дорога к дому тёщи» повлиять на решение народных избранников? Каковы шансы Парахина вновь стать мэром Орла? На эти и другие вопросы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» отвечает первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх