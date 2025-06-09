Шансы Парахина вновь стать мэром Орла стремительно растут

Могут ли профессионализм и порядочность уживаться в политическом деятеле? Насколько человек во власти сейчас неподсуден общественному мнению? Когда запрос на справедливость в народе заставит власть считаться с моральными принципами? Почему депутаты облсовета приняли закон о выборах мэра? Сможет ли горсовет отклонить кандидатуры губернатора Клычкова на кресло градоначальника? Способна ли «дорога к дому тёщи» повлиять на решение народных избранников? Каковы шансы Парахина вновь стать мэром Орла? На эти и другие вопросы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» отвечает первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин.