Politiki.net "Если кто и виноват в том, что я без семьи и без работы, то это Россия", - откровения эмигрировавшего актера.
За доброе к себе расположение Смолянинова Россия должна ещё побороться
Комментарии
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михаил РЫНДИН
СМОЛЯНИНОВА НЕ ПУСКАТЬ В РОССИЮ НЕ ЗА КАКИЕ КОВРИЖКИ ХОТЕЛ ЖИТЬ ЗА БУГРОМ ВОТ ПУСТЬ И ЖИВЕТ САМ И РАДУЕТСЯ
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14 час.
Надежда
Это безмозглое животное могло взбодриться только в случае, если его приняли на довольствие за русофобию. Значит, недосидевший вор и убийца ходор принял в штат еще одного бегунка-лицедея...
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14 час.
Леонид Руси
Этот актёришка... идиёта кусок )))
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5 час.
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