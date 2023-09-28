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За доброе к себе расположение Смолянинова Россия должна ещё побороться

За доброе к себе расположение Смолянинова Россия должна ещё побороться

Politiki.net "Если кто и виноват в том, что я без семьи и без работы, то это Россия", - откровения эмигрировавшего актера.

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Комментарии
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михаил РЫНДИН
СМОЛЯНИНОВА НЕ ПУСКАТЬ В РОССИЮ НЕ ЗА КАКИЕ КОВРИЖКИ ХОТЕЛ ЖИТЬ ЗА БУГРОМ ВОТ ПУСТЬ И ЖИВЕТ САМ И РАДУЕТСЯ
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14 час.
Надежда
Это безмозглое животное могло взбодриться только в случае, если его приняли на довольствие за русофобию. Значит, недосидевший вор и убийца ходор принял в штат еще одного бегунка-лицедея...
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14 час.
Леонид Руси
Этот актёришка... идиёта кусок )))
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5 час.

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