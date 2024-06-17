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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о подписании Яруллина: «Очень рады возвращению Альберта домой. Это один из ведущих защитников КХЛ с огромным опытом, в том числе чемпионским»

Сегодня казанский клуб объявил о подписании с 31-летним защитником контракта, рассчитанного до завершения сезона-2026/27.

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