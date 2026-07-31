UMich Sentiment Surges To Pre-War Highs; AI Fears Becoming "Salient" Having rebounded from record (46 year) lows in June, University of Michigan's final July Sentiment survey was expected to show further improvement MoM, but a slight decline from the preliminary print as gas prices started rising again following the apparent end of the MoU-driven MidEast ceasefire.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии