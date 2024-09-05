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«ФедералПресс»: Яровая рассказала о возможных изменениях в миграционном законодательстве

«ФедералПресс»: Яровая рассказала о возможных изменениях в миграционном законодательстве

Заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Ирина Яровая во время Восточного экономического форума сообщила о возможных изменениях в миграционном законодательстве и добавила, что эта повестка постоянно находится на виду у правоохранителей, законодателей и правительства.

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