Какие социальные вычеты в России можно будет оформить в беззаявительном порядке?

Упрощенный порядок позволит вернуть уплаченный налог без заполнения декларации и сбора подтверждающих документов С 1 января 2024 года в силу вступит закон, который позволит россиянам получать социальные налоговые вычеты в беззаявительном порядке: для этого даже не придется собирать чеки и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ.
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