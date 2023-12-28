Какие социальные вычеты в России можно будет оформить в беззаявительном порядке?

Упрощенный порядок позволит вернуть уплаченный налог без заполнения декларации и сбора подтверждающих документов С 1 января 2024 года в силу вступит закон, который позволит россиянам получать социальные налоговые вычеты в беззаявительном порядке: для этого даже не придется собирать чеки и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ.