ТРОПА. ВОСХОЖДЕНИЕ. Часть 2, 3 МАРАСказочный, кукольный домик ведьмы из Швеции стоит на окраине такого же сказочного леса, окаймляющего большое озеро.
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