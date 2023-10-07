Подготовку к зиме обсудили на семинаре ГУСТ в Одинцове

Команда Главного управления содержания территорий провела семинар для коммунальщиков. На встрече обсудили финансирование блока содержания объектов благоустройства, подготовке к зиме и динамике обращений граждан.
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