РИА: отряд разведчиков "Черные гусары" захватил пять пленных без выстрелов

Отряд разведчиков "Черных гусар" 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа взял без единого выстрела пять пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для получения информации.
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