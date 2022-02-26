Народная милиция ЛНР развивает наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска

Народная милиция ЛНР продолжает освобождать территории республики от ВСУ и продвигаться на север. На данный момент известно, что армия ЛНР освободила поселок Трехизбенка, севернее Славяносербска, а так же населенные пункты Гречишкино и Бахмутовка.