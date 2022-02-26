Антифашист

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Афонин Андрей
    Как он лестно о себе думает! Беги, Зеля, беги. пока тебя твои нацисты на гиляку не растопырили!Зеленский заявил,...
  • Михаил
    Только не надо называть его коммунистом ...а информация полнейший фейк.Депутат Госдумы А...
  • Vitaly Arkhipov
    Сволочная публика. Как его земля терпит ? 8 лет ничего не замечал (подстилка хреновая ), а теперь ты посмотри - увиде...Предстоятель УПЦ ...

Народная милиция ЛНР развивает наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска

Народная милиция ЛНР развивает наступление в направлении Северодонецка и Лисичанска

Народная милиция ЛНР продолжает освобождать территории республики от ВСУ и продвигаться на север. На данный момент известно, что армия ЛНР освободила поселок Трехизбенка, севернее Славяносербска, а так же населенные пункты Гречишкино и Бахмутовка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх