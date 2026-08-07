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Феррана попросили угадать, кто вошел в рейтинг самых красивых футболистов. В топ-10 – шесть игроков, связанных с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес принял участие в челлендже от блогеров Broadcast Boys, где ему предложили угадать футболистов, вошедших в рейтинг самых красивых игроков мира.

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