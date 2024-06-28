За неделю клещи покусали 125 петербуржцев

За последние семь дней в Санкт-Петербурге, по данным Роспотребнадзора, в городских больницах и отделениях неотложной помощи оказались 797 человек, которые предположительно были укушены кровососущими паразитами.
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