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Первокурсники Военной академии РХБ защиты торжественно приняли Военную присягу

Первокурсники Военной академии РХБ защиты торжественно приняли Военную присягу

После ритуала принятия Военной присяги начальник академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов и командиры подразделений провели встречи с родными и близкими первокурсников, рассказали о порядке прохождения ими военной службы, программах обучения и требованиях военной дисциплины.

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