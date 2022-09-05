Первокурсники Военной академии РХБ защиты торжественно приняли Военную присягу

После ритуала принятия Военной присяги начальник академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов и командиры подразделений провели встречи с родными и близкими первокурсников, рассказали о порядке прохождения ими военной службы, программах обучения и требованиях военной дисциплины.