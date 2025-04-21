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Китай

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НОАК вытеснила филиппинское судно из акватории китайского острова Хуанъяньдао

Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ вытеснили из китайских территориальных вод у острова Хуанъяньдао сторожевой катер Филиппин, который в воскресенье незаконно вторгся в эту акваторию.

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