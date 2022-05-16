Журнал «Профиль»

13 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    "Обеспечили процветающее будущее", страны большой семерки?... Так процветает ваша украина, что просто страх берет....Страны G7 договор...
  • Валерий Алексеев
    При отсутствии материальных претензий и несовершеннолетних детей суд для развода не нужен. Достаточно прийти в ЗАГС с...У Алишера Усманов...
  • Андрей Юровский
    А какое наше собачье дело?Это их жизнь,их право.У Алишера Усманов...

Минфин хочет обязать российские регионы создавать программы страхования жилья от ЧС

Минфин хочет обязать российские регионы создавать программы страхования жилья от ЧС

Соответствующий документ – проект федерального закона «О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – министерство финансов уже разработало.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх