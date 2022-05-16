Минфин хочет обязать российские регионы создавать программы страхования жилья от ЧС

Соответствующий документ – проект федерального закона «О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – министерство финансов уже разработало.
Соответствующий документ – проект федерального закона «О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – министерство финансов уже разработало.
Свежие комментарии