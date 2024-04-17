Льготы дали результат: ипотека для одного их российских регионов подорожает

В Минфине РФ рассматривают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. О том, что власти захотели поднять ее в отношении одной льготной программы, журналистам заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
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