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Льготы дали результат: ипотека для одного их российских регионов подорожает

Льготы дали результат: ипотека для одного их российских регионов подорожает

В Минфине РФ рассматривают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. О том, что власти захотели поднять ее в отношении одной льготной программы, журналистам заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

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