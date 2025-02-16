Тульский Роспотребнадзор за прошлый год помог вернуть более 39 млн рублей

За 2024 год Управления по судебной защите прав потребителей вернуло тулякам более 39 миллионов рублейЗа 2024 год Управления по судебной защите прав потребителей вернуло тулякам более 39 миллионов рублей за некачественные товары и услуги.
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