Сегодня вы узнаете, когда покажут геймплей Mortal Kombat 1, будет ли кооперативное прохождение в Marvel's Spider-Man 2, в какой игре самый сложный уровень, как будет называться DLC к Atlas Fallen, что будет в новой Alone in the Dark, о чём рассказывает Convergence: A League of Legends Story, как Half-Life: Alyx .