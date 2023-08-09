В Брянске осужденный за взятки главврач горбольницы №1 Воронцов не разжалобил суд

В апелляционной жалобе Воронцов просил отменить приговор. Он считает, что его действия должны квалифицироваться как злоупотребление должностными полномочиями, факт получения взятки не доказан, а деньги он тратил на нужды больницы и помощь нуждающи .
В апелляционной жалобе Воронцов просил отменить приговор. Он считает, что его действия должны квалифицироваться как злоупотребление должностными полномочиями, факт получения взятки не доказан, а деньги он тратил на нужды больницы и помощь нуждающи .
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