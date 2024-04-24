ЛАУРЕАТОМ I СТЕПЕНИ ПРЕМИИ ´ДОСТОЯНИЕ ГОДА´ СТАЛА ДОМИНИКА ПАНТЕЛЕЕВА.

С 17 по 22 апреля 2024 г. Министерством образования Республики Беларусь на базе НДЦ ´Зубренок´ проводился республиканский форум ´Достояние года´, в котором принимали участие делигации из всех регионов Республики Беларусь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии