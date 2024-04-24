Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

ЛАУРЕАТОМ I СТЕПЕНИ ПРЕМИИ ´ДОСТОЯНИЕ ГОДА´ СТАЛА ДОМИНИКА ПАНТЕЛЕЕВА.

ЛАУРЕАТОМ I СТЕПЕНИ ПРЕМИИ ´ДОСТОЯНИЕ ГОДА´ СТАЛА ДОМИНИКА ПАНТЕЛЕЕВА.

С 17 по 22 апреля 2024 г. Министерством образования Республики Беларусь на базе НДЦ ´Зубренок´ проводился республиканский форум ´Достояние года´, в котором принимали участие делигации из всех регионов Республики Беларусь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх