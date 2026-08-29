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Эти вещи могут не пропустить в самолет: почему правило 100 мл работает не так, как думают многие

Эти вещи могут не пропустить в самолет: почему правило 100 мл работает не так, как думают многие

Ежедневно в аэропортах мира выбрасывают тонны гелей, кремов и напитков. Причина тут всего одна: неправильно понятые правила провоза жидкостей.

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