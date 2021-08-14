За сутки в России подтверждено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2317 2 Санкт-Петербург 1823 3 Московская область 1307 4 Нижегородская область 544 5 Свердловская область 524 6 Ростовская область 489 7 Пермский край 479 8 Воронежская область 466 9 Красноярский край 451 10 Самарская область 442 11 Иркутская область 400 12 Омская область 393 13 Республика Крым 389 14 Челябинская область 375 15 Оренбургская область 359 16 Ставропольский край 344 17 Волгоградская область 337 18 Хабаровский край 316 19 Астраханская область 292 20 Ульяновская область 285 21 Республика Башкортостан 284 22 Алтайский край 277 23 Тюменская область 275 24 Республика Коми 271 25 Забайкальский край 263 26 Краснодарский край 257 27 Приморский край 256 28 Саратовская область 256 29 Архангельская область 245 30 Пензенская область 242 31 Липецкая область 239 32 Тверская область 232 33 Ленинградская область 231 34 Вологодская область 228 35 Севастополь 224 36 Брянская область 217 37 Мурманская область 214 38 Удмуртская Республика 212 39 Республика Дагестан 203 40 Владимирская область 198 41 Ярославская область 197 42 Курская область 189 43 Кемеровская область 188 44 Новосибирская область 185 45 Республика Хакасия 174 46 Калининградская область 172 47 Ханты-Мансийский автономный округ 168 48 Республика Карелия 157 49 Чеченская Республика 157 50 Белгородская область 145 51 Республика Саха (Якутия) 143 52 Новгородская область 136 53 Амурская область 135 54 Костромская область 133 55 Курганская область 133 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 130 57 Республика Бурятия 130 58 Калужская область 128 59 Тульская область 128 60 Смоленская область 127 61 Ивановская область 127 62 Томская область 126 63 Кировская область 126 64 Рязанская область 121 65 Республика Тыва 119 66 Орловская область 115 67 Республика Калмыкия 107 68 Псковская область 107 69 Сахалинская область 105 70 Тамбовская область 94 71 Кабардино-Балкарская Республика 88 72 Республика Чувашия 77 73 Республика Мордовия 71 74 Республика Северная Осетия-Алания 69 75 Республика Ингушетия 62 76 Республика Марий Эл 62 77 Республика Адыгея 57 78 Камчатский край 53 79 Карачаево-Черкесская Республика 53 80 Республика Татарстан 52 81 Республика Алтай 47 82 Еврейская автономная область 41 83 Магаданская область 27 84 Чукотский автономный округ 15 85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.