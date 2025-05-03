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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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RF Online Next заработала в первом месяце 20 миллионов долларов

RF Online Next заработала в первом месяце 20 миллионов долларов

RF Online Next заработала в первом месяце 20 миллионов долларовКросс-платформенная MMORPG RF Online Next от Netmarble, выпущенная 20 марта 2025 года, заработала 28,4 миллиарда вон (около 20 миллионов долларов) за первый месяц, согласно данным Sensor Tower.

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