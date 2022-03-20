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Кубок Гагарина. «Металлург» против «Авангарда», СКА сыграет со «Спартаком»

«Металлург» сыграет с «Авангардом» во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. СКА на домашнем льду попытается взять реванш у «Спартака».

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