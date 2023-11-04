Артем Резников: «Когда я сказал, что зарплата в Алматы 100 тысяч рублей – у многих бомбануло»

Казахстанский боец ACA Артем Резников прокомментировал свои слова об уровне зарплаты в Казахстане. Ранее боец заявил, что в Казахстане зарплаты выше, чем в России, а средняя зарплата в Алматы составляет пятьсот тысяч тенге.