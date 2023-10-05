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Екатеринбург и мир

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День образования службы уголовного розыска России

День образования службы уголовного розыска России. 05 октября 1918 года коллегия народного комиссариата внутренних дел РСФСР приняла положение «Об организации отдела уголовного розыска».

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