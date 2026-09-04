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FiNE NEWS

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Андрей Макаров подтвердил социальные обязательства партии «Единая Россия»

4 сентября 2026 года Андрей Макаров, глава комитета Государственной думы по бюджету, подтвердил, что партия «Единая Россия» обеспечит выполнение всех обязательств, связанных с социальной сферой.

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