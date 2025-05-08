Глава Жилищного комитета поздравил блокадницу-ветерана с Днём Победы

Вера Петровна прошла путь от инженера до заместителя начальника планово-экономического отдела Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод поздравил с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны и блокадницу Веру Цветкову, которая 34 года проработала в жилищной сфере города.