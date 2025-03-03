WP: США обсуждают ограничение обмена с Киевом данными разведки

Президент Дональд Трамп в понедельник днем провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами США, чтобы обсудить вопрос о прекращении военной помощи Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
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