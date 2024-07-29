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Аналитики спрогнозировали снижение стоимости жилья в 2025 году

Аналитики спрогнозировали снижение стоимости жилья в 2025 году

Доступной ипотеки рынок не увидит до конца 2026 года, считают аналитики IRN.RU Если Центробанк до конца года не пересмотрит свою политику и не даст сигнал об уменьшении ключевой ставки, то в 2025 году на фоне длительного падения спроса и стабильного объема предложения цены на жилье могут начать снижаться.

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