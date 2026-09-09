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Приговор главе секты "Последний завет" Виссариону оставили в силе

Приговор главе секты "Последний завет" Виссариону оставили в силе

РИА Новости/Александр Кряжев Приговор основателю секты "Последний завет" ("Община Виссариона", юридически ликвидирована) Сергею Торопу, известному как Виссарион, и двум его ближайшим соратникам оставили без изменений.

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