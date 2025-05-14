Алексей Петрович об учебнике истории:  "Это оскорбительно"

Председатель Национального координационного комитета "Победа", один из лидеров поискового движения Молдовы и руководитель отряда "Август" Алексей Петрович раскритиковал учебник по истории 12-го класса, передает Noi.
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