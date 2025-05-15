Отношение к украинским беженцам в Польше ухудшилось – оценки Times Евгения КомароваThe Times отмечает, что отношение к украинским беженцам в Польше ухудшилось на фоне приближающихся президентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии