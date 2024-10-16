ВУ

Владимир Уфимцев

Я бы поставил на первое-второе место американцев и евреев, которые фактически управлют ей. Как и англичане, окраина когда то ВЕЛИКОЙ Тартарии (как Украина, сука-лар, сегодня), они люто ненавидят Россию, на генетическом уровне. Вот кого надо уничтожить в первую очередь... случись какая заварушка.