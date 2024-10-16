За всю историю своего существования наша держава воевала очень часто (около 138 вооруженных конфликтов).
ТОП-7 главных врагов России за всю историю: с кем мы воевали чаще всего?
Комментарии
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Олег Маринин
Ебатьих всех
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6 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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4 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Я бы поставил на первое-второе место американцев и евреев, которые фактически управлют ей. Как и англичане, окраина когда то ВЕЛИКОЙ Тартарии (как Украина, сука-лар, сегодня), они люто ненавидят Россию, на генетическом уровне. Вот кого надо уничтожить в первую очередь... случись какая заварушка.
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2 час.
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