Sun: США тайно вывезли из Британии подозреваемого в педофилии дипломата

США тайно вывезли из Великобритании подозреваемого в педофилии дипломата. Как сообщает The Sun со ссылкой на источники, спецслужбы США провели в квартире сотрудника американского посольства в Лондоне рейд и нашли изображения, содержащие детскую порнографию.
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