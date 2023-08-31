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Рууд о споре с судьей в матче с Чжаном: «Шесть-семь минут я просто ходил и ничего не делал. Может быть, немного потерял ход, и это злит»

Он был недоволен тем, какой длинный туалетный перерыв позволили взять его сопернику Чжичжэню Чжану. «Иногда трудно следить за правилами.

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