"Лишнее" под прицелом. В Госдуме предложили пересмотреть "положенные" дни отпуска

Выходные дни предложено не включать в расчёт ежегодного отпуска. С инициативой выступили в ЛДПР.Новый законопроект, который касается отпуска, уже был направлен на заключение правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Унижение учителей...
- Житель Вельского ...
- "Золотые" квитанц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым