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Царьград

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"Лишнее" под прицелом. В Госдуме предложили пересмотреть "положенные" дни отпуска

"Лишнее" под прицелом. В Госдуме предложили пересмотреть "положенные" дни отпуска

Выходные дни предложено не включать в расчёт ежегодного отпуска. С инициативой выступили в ЛДПР.Новый законопроект, который касается отпуска, уже был направлен на заключение правительства.

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