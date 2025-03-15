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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Хочу выиграть гонку в Австралии, как и Норрис. У нас ничего не изменилось, главное – никаких столкновений между напарниками»

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, а также отметил, что готов сделать все возможное, чтобы выиграть гонку и опередить своего напарника: «Я бы не сказал, что разочарован результатом, поскольку я считаю, что выступил хорошо и доволен этим.

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