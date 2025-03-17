Уиткофф: Россия и США обсуждают доступ к Чёрному морю — 1117-й день СВО

Для урегулирования украинского конфликта в число тем, обсуждаемых Россией и США вошла потенциальная договорённость о доступе к портам Чёрного моря, сообщил 16 марта спецпредставитель президента США в интервью телеканалу CBS, не раскрывая подробностей.
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