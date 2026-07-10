Четверть ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре приходится на Херсонскую область

Около четверти всех ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским объектам гражданской инфраструктуры приходится на Херсонскую область, заявил уполномоченный по правам человека в РФ Ян Лантратов в ходе международного онлайн-телемоста, посвящённого преступлениям украинской армии.
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