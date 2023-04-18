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ВЦИОМ: россияне стали чаще интересоваться космическим туризмом

ВЦИОМ: россияне стали чаще интересоваться космическим туризмом

Граждане РФ стали больше интересоваться космосом и межпланетным путешествиями. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Эксперты связывают это с недавним выходом фильма «Вызов», который был снят на орбите.

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