ВЦИОМ: россияне стали чаще интересоваться космическим туризмом

Граждане РФ стали больше интересоваться космосом и межпланетным путешествиями. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Эксперты связывают это с недавним выходом фильма «Вызов», который был снят на орбите.